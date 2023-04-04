США объявили о новом пакете военной помощи Украине

В рамках нового пакета Вашингтон передаст Киеву дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы, стрелковое оружие и др. на сумму не больше $0,5 млрд из запасов минобороны. Техника и боеприпасы на сумму $2,5 млрд будут закуплены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Уточняется, что эта программа предполагает заключение контрактов между Пентагоном и производителями.