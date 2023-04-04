США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,6 млрд. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
В рамках нового пакета Вашингтон передаст Киеву дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы, стрелковое оружие и др. на сумму не больше $0,5 млрд из запасов минобороны. Техника и боеприпасы на сумму $2,5 млрд будут закуплены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Уточняется, что эта программа предполагает заключение контрактов между Пентагоном и производителями.
На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.