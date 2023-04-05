МИД Венгрии: говорить о членстве Украины в НАТО нереально

Еще в ноябре прошлого года заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что вступление Украины в НАТО в текущей ситуации является иррациональным шагом, а расширение блока не приводит к укреплению безопасности альянса. Грушко напомнил, что Россия предупреждала об опасности вступления Украины в НАТО еще до Бухарестского саммита 2008 г., на котором было принято решение о том, что Грузия и Украина могут стать членами альянса.