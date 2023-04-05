МИД Венгрии: говорить о членстве Украины в НАТО нереально
Говорить о членстве Украины в НАТО «совершенно нереально», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Как рассказал политик, нужно воздержаться от решений, ведущих за собой эскалацию конфликта.
«Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально. Думаю, что сейчас правильно было бы сконцентрироваться на одном – чтобы как можно скорее закончилась война. И по-моему, необходимо воздерживаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, которые ведут за собой эскалацию», – заявил он журналистам после второго дня заседания глав МИД стран НАТО (цит. по «РИА Новости»).
Еще в ноябре прошлого года заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что вступление Украины в НАТО в текущей ситуации является иррациональным шагом, а расширение блока не приводит к укреплению безопасности альянса. Грушко напомнил, что Россия предупреждала об опасности вступления Украины в НАТО еще до Бухарестского саммита 2008 г., на котором было принято решение о том, что Грузия и Украина могут стать членами альянса.
30 сентября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан.
Ранее сегодня стало известно, что правительство Финляндии издало постановление о Североатлантическом договоре – учредительном договоре НАТО. Принятый финским кабмином договор завершает процесс утверждения членства страны в НАТО и интегрируется в законодательство Финляндии.
Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В церемонии также приняли участие финский президент Саули Ниинистё и министр обороны страны Антти Кайкконен.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
При этом Песков отметил, что случай с Финляндией отличается от ситуации с Украиной «коренным образом». По его словам, споров между Москвой и Хельсинки никогда не было и Финляндия не становилась «анти-Россией».