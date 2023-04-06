Депутаты вернули законопроект об изменениях в оповещении призывников во второе чтение
В Госдуме проголосовали за возвращение законопроекта об изменениях в оповещении призывников во второе чтение из-за изменения даты его вступления в силу. За это проголосовали 309 депутатов, 25 воздержались. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что Совет Думы требует от комитетов «активизировать работу над законопроектами предыдущих созывов». При этом необходимо изменить дату вступления в силу данного законопроекта. Ранее это было 1 апреля 2022 г.
Законопроект уже рассматривали во втором чтении 22 февраля 2022 г. Для реализации инициативы депутатам оставалось поддержать его в третьем чтении, чтобы закон отправился в Совет Федерации для рассмотрения сенаторам. Теперь же его снова будут рассматривать во втором чтении.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников в нижней палате писали, что Совет Госдумы принял решение вернуть во второе чтение законопроект об оповещении граждан о мероприятиях, связанных с призывом на военную службу. О том, что совет согласился с соответствующим предложением комитета по обороне, сообщила также и пресс-служба нижней палаты парламента.
Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой депутатов от «Единой России» 12 января 2018 г. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания. Такие повестки авторы инициативы предлагали считать полученными в день доставки. То есть к прежнему способу вручения повесток под роспись добавился новый способ, отмечали депутаты «Единой России»: направление повесток заказным письмом.