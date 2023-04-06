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Депутаты вернули законопроект об изменениях в оповещении призывников во второе чтение

Ведомости

В Госдуме проголосовали за возвращение законопроекта об изменениях в оповещении призывников во второе чтение из-за изменения даты его вступления в силу. За это проголосовали 309 депутатов, 25 воздержались. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что Совет Думы требует от комитетов «активизировать работу над законопроектами предыдущих созывов». При этом необходимо изменить дату вступления в силу данного законопроекта. Ранее это было 1 апреля 2022 г.

Законопроект уже рассматривали во втором чтении 22 февраля 2022 г. Для реализации инициативы депутатам оставалось поддержать его в третьем чтении, чтобы закон отправился в Совет Федерации для рассмотрения сенаторам. Теперь же его снова будут рассматривать во втором чтении.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников в нижней палате писали, что Совет Госдумы принял решение вернуть во второе чтение законопроект об оповещении граждан о мероприятиях, связанных с призывом на военную службу. О том, что совет согласился с соответствующим предложением комитета по обороне, сообщила также и пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой депутатов от «Единой России» 12 января 2018 г. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания. Такие повестки авторы инициативы предлагали считать полученными в день доставки. То есть к прежнему способу вручения повесток под роспись добавился новый способ, отмечали депутаты «Единой России»: направление повесток заказным письмом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных