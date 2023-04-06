Депутаты вернули законопроект об изменениях в оповещении призывников во второе чтение

Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой депутатов от «Единой России» 12 января 2018 г. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания. Такие повестки авторы инициативы предлагали считать полученными в день доставки. То есть к прежнему способу вручения повесток под роспись добавился новый способ, отмечали депутаты «Единой России»: направление повесток заказным письмом.