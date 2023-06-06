В МИД России прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не могут доказать причастность России или Украины к подрыву ГЭС. По его словам, в Белом доме видели сообщения о том, что якобы Россия несет ответственность за подрыв плотины. «Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», – сказал он на брифинге.