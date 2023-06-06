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В МИД России прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

Ведомости

Министерство иностранных дел России осудило разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС. Об этом заявили в дипломатическом ведомстве.

«Решительно осуждаем разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе», – заявили в МИДе.

Там уточнили, что в результате подрыва дамбы тысячи человек нуждаются в эвакуации, а сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра нанесен колоссальный ущерб. В министерстве заявили, что будет затруднено водоснабжение Крыма и возникнут проблемы с мелиорацией сельхозземель в Херсонской области.

В МИДе считают произошедшее заранее спланированным «террористическим актом» киевского режима в военных целях. «Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепровской ГЭС», – добавили в ведомстве.

«Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности», – уточнили в МИДе. Россия будет выступать за рассмотрение «преступления киевского режима» в международных организациях, в том числе и Совете Безопасности ООН.

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Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил 11 м. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что в Новокаховском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог, социально значимых объектов округа и эвакуации людей.

Российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. В Кремле заявили, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не могут доказать причастность России или Украины к подрыву ГЭС. По его словам, в Белом доме видели сообщения о том, что якобы Россия несет ответственность за подрыв плотины. «Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», – сказал он на брифинге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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