Президент Алжира прибыл в Россию
Вечером 13 июня президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, самолет с алжирским лидером прибыль в аэропорт «Внуково-2» в 20:45 по Москве. Российскую делегацию, которая встречала президента, возглавил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Пока Теббун шел к спецтерминалу, военный оркестр исполнил гимны России и Алжира.
Визит Теббуна в Россию станет первым визитом высшего уровня в российско-алжирских отношениях за 13 лет. Ранее сообщалось, что президент Алжира пробудет в России с 14 по 16 июня. Также планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудят отношения двух стран «до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве», пишет газета Al-Araby Al-Jadeed.
Уточнялось, что соглашение дополнит документ о стратегическом партнерстве 2001 г. Помимо этого сообщалось, что Теббун примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в дни его визита в Россию.
В конце мая по итогам встречи советника президента России Антона Кобякова и посла Алжира Смаила Бенамара было сделано заявление, что алжирская делегация примет участие в форуме. «Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФе позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях», – отметил тогда Кобяков.