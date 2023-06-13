Президент Алжира прибыл в Россию

Визит Теббуна в Россию станет первым визитом высшего уровня в российско-алжирских отношениях за 13 лет. Ранее сообщалось, что президент Алжира пробудет в России с 14 по 16 июня. Также планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудят отношения двух стран «до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве», пишет газета Al-Araby Al-Jadeed.