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Президент Алжира прибыл в Россию

Ведомости

Вечером 13 июня президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, самолет с алжирским лидером прибыль в аэропорт «Внуково-2» в 20:45 по Москве. Российскую делегацию, которая встречала президента, возглавил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Пока Теббун шел к спецтерминалу, военный оркестр исполнил гимны России и Алжира.

Визит Теббуна в Россию станет первым визитом высшего уровня в российско-алжирских отношениях за 13 лет. Ранее сообщалось, что президент Алжира пробудет в России с 14 по 16 июня. Также планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудят отношения двух стран «до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве», пишет газета Al-Araby Al-Jadeed.

Уточнялось, что соглашение дополнит документ о стратегическом партнерстве 2001 г. Помимо этого сообщалось, что Теббун примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в дни его визита в Россию.

В конце мая по итогам встречи советника президента России Антона Кобякова и посла Алжира Смаила Бенамара было сделано заявление, что алжирская делегация примет участие в форуме. «Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФе позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях», – отметил тогда Кобяков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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