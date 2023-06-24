Тульский губернатор Дюмин не участвовал в переговорах между Лукашенко и Пригожиным

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках своих полномочий обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом. И одна из самых главных задач – это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры. Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора», – говорится в сообщении.