Тульский губернатор Дюмин не участвовал в переговорах между Лукашенко и Пригожиным
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не принимал участия в переговорах между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщился «Ведомостям» пресс-служба регионального правительства.
«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках своих полномочий обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом. И одна из самых главных задач – это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры. Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора», – говорится в сообщении.
Ранее 24 июня сообщалось, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря.
Факт проведения переговоров подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что Пригожин переедет в Белоруссию, а его уголовное дело будет прекращено. Бойцы ЧВК по закону преследоваться не будут.