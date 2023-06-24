Газета
Политика

Тульский губернатор Дюмин не участвовал в переговорах между Лукашенко и Пригожиным

Ведомости

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не принимал участия в переговорах между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщился «Ведомостям» пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках своих полномочий обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом. И одна из самых главных задач – это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры. Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Лукашенко провел переговоры по деэскалации с Пригожиным

Ранее 24 июня сообщалось, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря.

Факт проведения переговоров подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что Пригожин переедет в Белоруссию, а его уголовное дело будет прекращено. Бойцы ЧВК по закону преследоваться не будут.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных