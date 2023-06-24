Песков не стал комментировать возможность кадровых перестановок в Минобороны
Вопросы кадровых перестановок в Министерстве обороны входят в исключительную прерогативу президента России Владимира Путина, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отмечая на соответствующий вопрос.
По его словам, такие темы вряд ли обсуждались в ходе переговоров между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
«Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетентность верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов», – заявил представитель Кремля журналистам.
Ранее 24 июня сообщалось, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря.
Факт проведения переговоров подтвердил Песков. Он пояснил, что Пригожин переедет в Белоруссию, а его уголовное дело будет прекращено. Бойцы ЧВК по закону преследоваться не будут.