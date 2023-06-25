МИД заявил о поддержке Китая в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер»

Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании, обвинив в этом Минобороны. В военном ведомстве заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.