МИД заявил о поддержке Китая в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер»
В Китае поддержали усилия российских властей по стабилизации в стране в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер», когда ее основатель Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Об этом сообщает пресс служба МИД РФ.
25 июня замминистра российского ведомства Андрей Руденко встретился в ходе рабочей поездки в Пекин с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы китайского МИДа Ма Чжаосюем.
«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России», – говорится в сообщении российского ведомства.
Стороны, как отмечается, также обсудили вопросы продвижения двустороннего сотрудничества и ход реализации договоренностей глав правительств, достигнутых во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Китай в конце мая.
Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании, обвинив в этом Минобороны. В военном ведомстве заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.