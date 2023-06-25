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МИД заявил о поддержке Китая в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер»

Ведомости

В Китае поддержали усилия российских властей по стабилизации в стране в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер», когда ее основатель Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Об этом сообщает пресс служба МИД РФ.

25 июня замминистра российского ведомства Андрей Руденко встретился в ходе рабочей поездки в Пекин с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы китайского МИДа Ма Чжаосюем.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России», – говорится в сообщении российского ведомства.

Стороны, как отмечается, также обсудили вопросы продвижения двустороннего сотрудничества и ход реализации договоренностей глав правительств, достигнутых во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Китай в конце мая.

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Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании, обвинив в этом Минобороны. В военном ведомстве заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. 

Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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