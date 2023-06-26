Кировский губернатор сообщил о старте серийного производства беспилотников «Вятка»
В Кирове стартует серийное производство беспилотников «Вятка», сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале.
«Группа компаний «Молот» разработала две модели БПЛА – ZHMIL-17 и Viatka. Собраны у нас, электронику разрабатывают кировские компании. Конструкторы, разработчики – наши, местные. Я не первый, кому представили аппараты. В первую очередь разработчики отдали их на тестирование нашим защитникам. Когда наши ребята приезжали в отпуск, их обучили управлению и передали серию аппаратов на проверку в боевых условиях», – написал он.
По словам Соколова, «отзывы с передовой» положительные: дроны удобные в навигации, легкие, маневренные и бесшумные. «Управляются аппараты в мануальном режиме. Оператор надевает специальные очки и видит всю картину происходящего. Аппараты могут и сбрасывать снаряды, и работать на прямое поражение», – рассказал кировский губернатор.
Соколов добавил, что первая партия дронов уже передана армии. Сейчас идет наращивание их производства в Кирове. По его словам, выпуск «исчисляется сотнями», а в дальнейшем планируется выйти на «несколько тысяч в месяц».
На встрече с выпускниками военных вузов 21 июня президент России Владимир Путин заявил, что поставки беспилотников и роботизированных ударных комплексов в российские войска продолжатся, в стране будут форсировать их массовый выпуск.
В конце декабря 2022 г. Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в России. В частности, к июню текущего года правительству необходимо было утвердить стратегию развития беспилотной авиации в стране на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.
Мероприятия, закрепленные в стратегии, в том числе нацелены на развитие серийного производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих, повышение уровня локализации производства беспилотников, подготовку необходимых кадров и др.