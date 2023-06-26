Кировский губернатор сообщил о старте серийного производства беспилотников «Вятка»

В конце декабря 2022 г. Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в России. В частности, к июню текущего года правительству необходимо было утвердить стратегию развития беспилотной авиации в стране на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.