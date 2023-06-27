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Президент Польши отреагировал на размещение «Вагнера» в Белоруссии

Ведомости

Перемещение ЧВК «Вагнер» и его руководителя Евгения Пригожина в Белоруссию является «негативным сигналом» для Польши, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам.

«Это негативные сигналы для нас, которые мы, безусловно, очень сильно хотим послать и нашим союзникам», – приводит его слова «Польское радио».

В связи с этим Дуда напомнил о принятых НАТО решениях, в частности, по увеличению воинского контингента в Восточной Европе.

Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. 

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Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.

Сегодня, 27 июня, Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в республике. Он отметил, что гарантии безопасности, которые пообещал российский президент Владимир Путин Пригожину, были предоставлены. По оценке Лукашенко, страна будет использовать боевой опыт ЧВК. При этом белорусский президент призвал не бояться отрядов ЧВК, так как Минск «держит ухо востро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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