Посольство России в Боготе назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск
Посольство России в Колумбии назвало поездку граждан Колумбии в Краматорск безрассудной. Об этом дипломатическое представительство сообщило в своем аккаунте в Twitter.
«Конечно, мы рады, что для легко раненных граждан эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией. Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий», – призвали в посольстве.
В ведомстве отметили, что «прифронтовой город, превращенный в оперативный и тылово-военный узел», – это не самое подходящее место для дегустации украинской кухни.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен передать дипломатическую ноту протеста России. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали три человека. Сообщалось, что в Краматорске во время ракетного удара находились бывший советник президента Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.
Минобороны России 28 июня в ежедневной сводке сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины в Краматорске ДНР. Киев обвинил Россию в гибели мирных жителей в городе якобы в результате ракетного удара. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, российские военные поражают объекты, которые «так или иначе связаны с военной инфраструктурой».