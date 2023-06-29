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Посольство России в Боготе назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

Ведомости

Посольство России в Колумбии назвало поездку граждан Колумбии в Краматорск безрассудной. Об этом дипломатическое представительство сообщило в своем аккаунте в Twitter.

«Конечно, мы рады, что для легко раненных граждан эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией. Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий», – призвали в посольстве.

В ведомстве отметили, что «прифронтовой город, превращенный в оперативный и тылово-военный узел», – это не самое подходящее место для дегустации украинской кухни.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен передать дипломатическую ноту протеста России. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали три человека. Сообщалось, что в Краматорске во время ракетного удара находились бывший советник президента Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.

Минобороны России 28 июня в ежедневной сводке сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины в Краматорске ДНР. Киев обвинил Россию в гибели мирных жителей в городе якобы в результате ракетного удара. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, российские военные поражают объекты, которые «так или иначе связаны с военной инфраструктурой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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