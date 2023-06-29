Посольство России в Боготе назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

Минобороны России 28 июня в ежедневной сводке сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины в Краматорске ДНР. Киев обвинил Россию в гибели мирных жителей в городе якобы в результате ракетного удара. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, российские военные поражают объекты, которые «так или иначе связаны с военной инфраструктурой».