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Политика

Польша решила направить 500 полицейских на границу с Белоруссией

Ведомости

Власти Польши приняли решение направить 500 полицейских для усиления безопасности на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в Twitter.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой 500 офицеров полиции из отделов профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений», – сказал глава польского МВД.

Группа присоединится к 5000 пограничников и 2000 солдат, обеспечивающим безопасность границы.

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В Польше объявили об укреплении границы с Белоруссией 28 июня. По заявлению вице-премьера республики Ярослава Качиньского, факт нахождения бойцов «Вагнера» на территории Белоруссии «представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши». Он добавил, что власти страны находятся в контакте по теме безопасности с союзниками по НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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