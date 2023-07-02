Польша решила направить 500 полицейских на границу с Белоруссией
Власти Польши приняли решение направить 500 полицейских для усиления безопасности на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в Twitter.
«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой 500 офицеров полиции из отделов профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений», – сказал глава польского МВД.
Группа присоединится к 5000 пограничников и 2000 солдат, обеспечивающим безопасность границы.
В Польше объявили об укреплении границы с Белоруссией 28 июня. По заявлению вице-премьера республики Ярослава Качиньского, факт нахождения бойцов «Вагнера» на территории Белоруссии «представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши». Он добавил, что власти страны находятся в контакте по теме безопасности с союзниками по НАТО.