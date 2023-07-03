В Кремле пожелали сил главе Крыма после сообщений о попытке покушения

3 июля ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на Аксенова. Сотрудники ведомства задержали гражданина России 1988 г. р., которого, как сообщили в ФСБ, завербовали украинские спецслужбы. Он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу. Задержанный планировал подорвать автомобиль Аксенова, однако не успел осуществить задуманное. Российские спецслужбы задержали мужчину, когда тот забирал взрывное устройство из тайника.