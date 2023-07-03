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Политика

В Кремле пожелали сил главе Крыма после сообщений о попытке покушения

Ведомости

Президент России Владимир Путин проинформирован о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона, как Крым, в нынешней ситуации», – сказал он. 

Песков подчеркнул, что Аксенова сложно напугать попыткой покушения, поскольку он «настоящий боец». В Кремле пожелали ему силы духа и крепости. 

3 июля ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на Аксенова. Сотрудники ведомства задержали гражданина России 1988 г. р., которого, как сообщили в ФСБ, завербовали украинские спецслужбы. Он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу. Задержанный планировал подорвать автомобиль Аксенова, однако не успел осуществить задуманное. Российские спецслужбы задержали мужчину, когда тот забирал взрывное устройство из тайника.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй – восемь лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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