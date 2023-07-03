В Кремле пожелали сил главе Крыма после сообщений о попытке покушения
Президент России Владимир Путин проинформирован о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона, как Крым, в нынешней ситуации», – сказал он.
Песков подчеркнул, что Аксенова сложно напугать попыткой покушения, поскольку он «настоящий боец». В Кремле пожелали ему силы духа и крепости.
3 июля ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на Аксенова. Сотрудники ведомства задержали гражданина России 1988 г. р., которого, как сообщили в ФСБ, завербовали украинские спецслужбы. Он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу. Задержанный планировал подорвать автомобиль Аксенова, однако не успел осуществить задуманное. Российские спецслужбы задержали мужчину, когда тот забирал взрывное устройство из тайника.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй – восемь лет.