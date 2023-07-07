Кремль допускает возможность введения санкций против «Нафтогаза»

В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение обязать Россию выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму. Позже «Нафтогаз» обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России этих средств. Украинская компания ссылается на Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г. о принудительном исполнении арбитражного решения и хочет начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России.