Кремль допускает возможность введения санкций против «Нафтогаза»
Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» из-за инициированных компанией арбитражных разбирательств с «Газпромом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ну конечно, конечно. Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там были изложены причины, почему такая возможность не исключена», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос о введении санкций.
В Кремле будут внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация с «Нафтогазом». Песков не стал озвучивать какие-то сроки введения ограничений против компании, уточнив, что все будет зависеть от ситуации. «Мы не позволим ущемлять наши интересы или интересы нашей компании», – добавил он.
6 июля Миллер также заявил, что «Газпром» не считает легитимным арбитраж «Нафтогаза Украины» против себя и сомневается в беспристрастном рассмотрении спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям. Он также уточнил, что «Газпром» считает бессмысленным участие в процессе.
В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение обязать Россию выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму. Позже «Нафтогаз» обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России этих средств. Украинская компания ссылается на Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г. о принудительном исполнении арбитражного решения и хочет начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что взыскание имущества России в США и других странах в рамках принудительного исполнения решения суда по иску «Нафтогаза» может привести к реторсиям, т. е. ответным ограничениям – взысканию на имущество США и американских компаний, которые могут применить в России.