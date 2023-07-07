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Кремль допускает возможность введения санкций против «Нафтогаза»

Ведомости

Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» из-за инициированных компанией арбитражных разбирательств с «Газпромом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

6 июля председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер не исключил введения санкций против «Нафтогаза», которые сделают любые отношения российских компаний с украинской невозможными.

«Ну конечно, конечно. Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там были изложены причины, почему такая возможность не исключена», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос о введении санкций.

В Кремле будут внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация с «Нафтогазом». Песков не стал озвучивать какие-то сроки введения ограничений против компании, уточнив, что все будет зависеть от ситуации. «Мы не позволим ущемлять наши интересы или интересы нашей компании», – добавил он.

Ранее по теме: «Нафтогаз Украины» обратился в суд США для принудительного взыскания с России $5 млрд

6 июля Миллер также заявил, что «Газпром» не считает легитимным арбитраж «Нафтогаза Украины» против себя и сомневается в беспристрастном рассмотрении спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям. Он также уточнил, что «Газпром» считает бессмысленным участие в процессе.

В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение обязать Россию выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму. Позже «Нафтогаз» обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России этих средств. Украинская компания ссылается на Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г. о принудительном исполнении арбитражного решения и хочет начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России.

Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что взыскание имущества России в США и других странах в рамках принудительного исполнения решения суда по иску «Нафтогаза» может привести к реторсиям, т. е. ответным ограничениям – взысканию на имущество США и американских компаний, которые могут применить в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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