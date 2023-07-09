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Выборы в Узбекистане признали состоявшимися

Ведомости

В Узбекистане признаны состоявшимися досрочные выборы президента страны, явка к 11:00 превысила необходимый порог и составила 33,54%, следует из данных ЦИК республики.

Избирательные участки в Узбекистане открылись в 8:00. Спустя три часа, по данным Избиркома, проголосовали 6,46 млн граждан.

Замминистра внутренних дел страны Бекмурад Абдуллаев сообщил, что нарушений общественного порядка на выборах не зафиксировано, обстановка стабильная.

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Досрочные (за три года до истечения полномочий) выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию по итогам референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.

Действующий мандат Мирзиёева истекал в 2026 г. На пост президента он был впервые избран в 2016 г. после смерти своего предшественника Ислама Каримова, получив 88% голосов, и переизбран в 2021 г., набрав 80% голосов.

Соперниками действующего президента на досрочных выборах стали лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии (НДП), бывший министр образования Улугбек Иноятов, представитель социал-демократической партии «Адолат», зампред Верховного суда Робахон Махмудова и кандидат от Экологической партии, бывший лесник Абдушукур Хамзаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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