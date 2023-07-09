Выборы в Узбекистане признали состоявшимися
В Узбекистане признаны состоявшимися досрочные выборы президента страны, явка к 11:00 превысила необходимый порог и составила 33,54%, следует из данных ЦИК республики.
Избирательные участки в Узбекистане открылись в 8:00. Спустя три часа, по данным Избиркома, проголосовали 6,46 млн граждан.
Замминистра внутренних дел страны Бекмурад Абдуллаев сообщил, что нарушений общественного порядка на выборах не зафиксировано, обстановка стабильная.
Досрочные (за три года до истечения полномочий) выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию по итогам референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.
Действующий мандат Мирзиёева истекал в 2026 г. На пост президента он был впервые избран в 2016 г. после смерти своего предшественника Ислама Каримова, получив 88% голосов, и переизбран в 2021 г., набрав 80% голосов.
Соперниками действующего президента на досрочных выборах стали лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии (НДП), бывший министр образования Улугбек Иноятов, представитель социал-демократической партии «Адолат», зампред Верховного суда Робахон Махмудова и кандидат от Экологической партии, бывший лесник Абдушукур Хамзаев.