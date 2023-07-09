Выборы в Узбекистане признали состоявшимися

Досрочные (за три года до истечения полномочий) выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию по итогам референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.