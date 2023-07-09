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Политика

В ЦИК сообщили об отсутствии замечаний к президентским выборам в Узбекистане

Ведомости

Наблюдатели от Центризбиркома (ЦИК) России не зафиксировали замечаний к организации президентских выборов в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

«На выборах применяется система электронного контроля за посещением избирательных участков. Это дает возможность исключить двойное голосование – это очень важное решение. В целом я не увидел ничего такого, что могло бы с моей стороны повлечь какие-то замечания к организации голосования», – сказал зампред ЦИК Николай Булаев, его слова приводит пресс-служба.

Всего наблюдатели из российского ЦИКа посетили более 20 участков в Ташкенте и Самарканде. Отмечается, что наблюдателями на выборах также были аккредитованы 797 человек из 47 государств и от 15 международных организаций.

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28 июня в Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое длилось до 5 июля. Сами выборы стартовали сегодня, 9 июля. Досрочные выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию после референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.

До принятия поправок мандат Мирзиёева истекал в 2026 г. Впервые пост президента он занял в 2016 г., после смерти своего предшественника Ислама Каримова, – тогда он получил 88% голосов избирателей, а в 2021 г. был переизбран на пост главы государства, набрав 80% голосов.

Его соперниками на этих выборах являются экс-министр образования и лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии (НДП) Улугбек Иноятов, зампред Верховного суда Робахон Махмудова (представитель социал-демократической партии «Адолат»), а также кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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