В ЦИК сообщили об отсутствии замечаний к президентским выборам в Узбекистане
Наблюдатели от Центризбиркома (ЦИК) России не зафиксировали замечаний к организации президентских выборов в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
«На выборах применяется система электронного контроля за посещением избирательных участков. Это дает возможность исключить двойное голосование – это очень важное решение. В целом я не увидел ничего такого, что могло бы с моей стороны повлечь какие-то замечания к организации голосования», – сказал зампред ЦИК Николай Булаев, его слова приводит пресс-служба.
Всего наблюдатели из российского ЦИКа посетили более 20 участков в Ташкенте и Самарканде. Отмечается, что наблюдателями на выборах также были аккредитованы 797 человек из 47 государств и от 15 международных организаций.
28 июня в Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое длилось до 5 июля. Сами выборы стартовали сегодня, 9 июля. Досрочные выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию после референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.
До принятия поправок мандат Мирзиёева истекал в 2026 г. Впервые пост президента он занял в 2016 г., после смерти своего предшественника Ислама Каримова, – тогда он получил 88% голосов избирателей, а в 2021 г. был переизбран на пост главы государства, набрав 80% голосов.
Его соперниками на этих выборах являются экс-министр образования и лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии (НДП) Улугбек Иноятов, зампред Верховного суда Робахон Махмудова (представитель социал-демократической партии «Адолат»), а также кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.