В ЦИК сообщили об отсутствии замечаний к президентским выборам в Узбекистане

28 июня в Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое длилось до 5 июля. Сами выборы стартовали сегодня, 9 июля. Досрочные выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию после референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.