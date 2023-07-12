В Белом доме анонсировали заявление G7 по гарантиям безопасности для Украины

При этом в первый день саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, что позволит ей сократить процесс присоединения. Он отмечал, что для Украины будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, а также будет создан совет Украина – НАТО (СУН). Позже он сообщил, что Киеву будет направлено приглашение на вступление в НАТО после выполнения всех условий, а также единогласного согласия всех членов блока.