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В Белом доме анонсировали заявление G7 по гарантиям безопасности для Украины

Ведомости

«Большая семерка» (G7) объявит о гарантиях безопасности для Украины на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе (Литва) 12 июля. Об этом сообщила старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут.

«Соединенные Штаты вместе с лидерами G7 объявят о своем намерении помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдержать будущую атаку», – рассказала Слоут (цитата по CNN).

1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс еще не принял решений по предоставлению гарантий безопасности для Украины и пока прорабатывает детали. Генсек отмечал, что блок продолжит оказывать военную помощь Киеву. 

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При этом в первый день саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, что позволит ей сократить процесс присоединения. Он отмечал, что для Украины будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, а также будет создан совет Украина – НАТО (СУН). Позже он сообщил, что Киеву будет направлено приглашение на вступление в НАТО после выполнения всех условий, а также единогласного согласия всех членов блока.

Зеленский раскритиковал формулировку генсека об упрощенном вступлении в организацию. Его возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский президент сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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