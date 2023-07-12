В Белом доме анонсировали заявление G7 по гарантиям безопасности для Украины
«Большая семерка» (G7) объявит о гарантиях безопасности для Украины на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе (Литва) 12 июля. Об этом сообщила старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут.
«Соединенные Штаты вместе с лидерами G7 объявят о своем намерении помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдержать будущую атаку», – рассказала Слоут (цитата по CNN).
1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс еще не принял решений по предоставлению гарантий безопасности для Украины и пока прорабатывает детали. Генсек отмечал, что блок продолжит оказывать военную помощь Киеву.
При этом в первый день саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, что позволит ей сократить процесс присоединения. Он отмечал, что для Украины будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, а также будет создан совет Украина – НАТО (СУН). Позже он сообщил, что Киеву будет направлено приглашение на вступление в НАТО после выполнения всех условий, а также единогласного согласия всех членов блока.
Зеленский раскритиковал формулировку генсека об упрощенном вступлении в организацию. Его возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский президент сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.