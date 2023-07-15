Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва в России
Весенний призыв граждан на военную службу завершен, в Вооруженные силы России и другие воинские формирования призвали и направили 147 000 человек, сообщила пресс-служба Минобороны.
Основная работа по призыву граждан была возложена на сотрудников военных комиссариатов, они выполнили государственную задачу «в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию» российской армии, говорится в сообщении.
Призывные комиссии, как напомнили в оборонном ведомстве, работали с 1 апреля, а отправлять призывников со сборных пунктов российских регионов в войска начали с 20 апреля. Призывники могли пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора, молодым людям выдавали форму, банковские карты и несессеры, добавили в Минобороны.
По данным министерства, для перевозки призывников задействовали 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2000 вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей. Большинство военнослужащих были зачислены в учебные соединения и воинские части, там в течение пяти месяцев они будут осваивать военную технику и затем получат военно-учетную специальность.
Весенний призыв в России начался 1 апреля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, планировалось отправить на службу 147 000 человек в возрасте от 18 до 27 лет. В Москве призовут более 5000 граждан, говорил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. Ранее он подчеркнул, что призывников не будут направлять в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании системы цифрового учета военнообязанных. Поправки были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтениях 11 апреля, а уже на следующий день закон был одобрен Советом Федерации. Согласно изменениям, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др.