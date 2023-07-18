СМИ узнали о планах США выделить Украине очередной транш военной помощи на $1,3 млрд

9 мая Пентагон также выделил новый пакет военной помощи для Украины – на $1,2 млрд. В перечень поставок тогда попали дополнительные средства ПВО и боеприпасы для нее, оборудование для интеграции западных установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, 155-мм артиллерийские снаряды и др.