СМИ узнали о планах США выделить Украине очередной транш военной помощи на $1,3 млрд
США могут выделить Украине новый транш военной помощи на $1,3 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников. Очередной пакет будет включать в себя средства противовоздушной обороны (ПВО), системы противодействия дронам, боеприпасы и др.
27 июня в Пентагоне сообщили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $500 млн. Отмечалось, что Вашингтон предоставит Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые системы AT-4 и Javelin, зенитные системы Stinger, боеприпасы для ПВО Patriot и ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, оптические приборы, генераторы и др.
9 мая Пентагон также выделил новый пакет военной помощи для Украины – на $1,2 млрд. В перечень поставок тогда попали дополнительные средства ПВО и боеприпасы для нее, оборудование для интеграции западных установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, 155-мм артиллерийские снаряды и др.
Москва неоднократно указывала на вовлеченность в конфликт на Украине западных стран. Осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.