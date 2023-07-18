Маск призвал раскрыть информацию о расходовании средств на помощь Украине
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал раскрыть, на что расходуются средства бюджета США при выделении военной поддержки Украине. Об этом он сообщил Twitter.
«Было бы неплохо, если бы общественность знала, на что тратятся деньги», – написал он под новостью Reuters о выделении нового транша военной помощи на $1,3 млрд США для Украины. Ранее агентство сообщило, что в новый военный пакет могут войти средства противовоздушной обороны (ПВО), системы противодействия дронам, боеприпасы и др.
Транш на соизмеримую сумму выделялся 9 мая. Тогда Пентагон направил Украине военную помощь на $1,2 млрд. В перечень поставок попали дополнительные средства ПВО и боеприпасы для нее, оборудование для интеграции западных установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, 155-мм артиллерийские снаряды и др.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. До этого в американском военном ведомстве сообщали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.
Маск, комментируя поставки таких боеприпасов, заявил, что из этого «ничего хорошего не выйдет». «Америка всегда осуждала как злодеев тех, кто использует кассетные бомбы, но теперь мы их отправляем, чтобы их использовали?», – написал миллиардер.
В Кремле на фоне поставок предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением.