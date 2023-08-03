Россия ввела квоты на численность работников дипломатических учреждений Румынии
Россия вводит в качестве ответной меры квоты для Румынии на численность персонала ее дипломатических и консульских учреждений в РФ. Об этом сообщил российский МИД.
«3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К.Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России», – говорится в сообщении.
Размер введенных квот не называется. В МИДе подчеркнули, что этот шаг является ответом на решение Бухареста сократить штат российского посольства. На фоне последовательной недружественной политики Румынии по отношению к России Москва оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, добавили в МИДе.
МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте 8 июня. Тогда Бухарест потребовал, чтобы штат посольства сократился на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же, из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства, речь шла о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, т. е. о 40 сотрудниках посольства.
В румынском МИДе отметили, что таким образом численность работников посольства РФ в Бухаресте сравняется с численностью румынского представительства в Москве. В МИД РФ тогда пообещали дать ответ на это решение румынских властей.