Россия ввела квоты на численность работников дипломатических учреждений Румынии

МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте 8 июня. Тогда Бухарест потребовал, чтобы штат посольства сократился на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же, из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства, речь шла о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, т. е. о 40 сотрудниках посольства.