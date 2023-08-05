МИД заявил о развенчании восьми «мифов» руководства Евросоюза

В марте МИД уже публиковал на своем сайте пять утверждений, с которыми выступили европейские чиновники, и ответы Москвы на них. Тогда в министерстве также рассмотрели высказывания представителей ЕС о санкциях и ситуации с продовольствием и энергоносителями в мире.