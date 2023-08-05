МИД заявил о развенчании восьми «мифов» руководства Евросоюза
Министерство иностранных дел России прокомментировало ряд высказываний главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, выпустив статью под названием «Развенчиваем мифы, распространяемые руководством Евросоюза. Антология лжи». Российская сторона решила «внести ясность» в вопросы, связанные с неблагоприятной ситуацией в мире в сфере продовольственной безопасности, сообщили в МИДе.
В публикации внешнеполитического ведомства приводятся восемь «мифов». В частности, в Евросоюзе утверждали, что Россия, «напав на одного из крупнейших экспортеров зерна, особенно в Африку, спровоцировала резкий скачок глобальных цен на продовольствие».
По мнению же МИДа, «ударная волна», о которой говорил Боррель, была спровоцирована еще задолго до украинского кризиса. Причиной ведомство называет «некорректную финансово-экономическую политику Запада и его непродуманную линию на форсирование «зеленого» энергоперехода на фоне последствий пандемии коронавируса». Оценки потенциала украинского сельского хозяйства МИД назвал завышенными: на мировом рынке пшеницы доля России составляет 20%, а Украины – менее 5%, подчеркивает ведомство.
Российская сторона также прокомментировала заявления Борреля о санкциях, организации ЕС «коридоров солидарности» для вывоза украинского зерна по суше, обвинения в разрушении и минировании сельхозугодий и обстрелах зернохранилищ и другие тезисы.
В марте МИД уже публиковал на своем сайте пять утверждений, с которыми выступили европейские чиновники, и ответы Москвы на них. Тогда в министерстве также рассмотрели высказывания представителей ЕС о санкциях и ситуации с продовольствием и энергоносителями в мире.