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МИД заявил о развенчании пяти «мифов» Евросоюза

Ведомости

Министерство иностранных дел России сообщило, что «развенчало мифы», распространяемые руководством Евросоюза. Ведомство на своем сайте опубликовало пять утверждений, с которыми ранее выступили европейские чиновники, и ответы Москвы на них.

Высказывания представителей ЕС касаются санкций и ситуации с продовольствием и энергоносителями в мире. В частности, Министерство приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что в ЕС рассматривают экспорт российской пшеницы как «геополитический инструмент» или «политическое оружие». По мнению МИДа, Боррель «дезавуирует собственное утверждение о ненаправленности антироссийских односторонних санкций ЕС против поставок отечественных продовольствия и удобрений».

Ведомство также ответило на утверждение из резолюции Европарламента о доступности удобрений в ЕС. В документе говорится, что «фермеры из других регионов, например России и Южной Америки, имеют доступ к значительно более дешевым удобрениям, чем подрывают конкурентоспособность фермеров из ЕС». Европарламент призвал Еврокомиссию подготовить стратегию, направленную на уменьшение доминирующей роли Москвы на мировом рынке удобрений и продовольствия.

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«Очевидно, судят по себе. Стенания евродепутатов – очередное подтверждение того, что есовские санкции умышленно направлены против российского экспорта удобрений и продовольствия для выдавливания России из традиционных сегментов мирового агрорынка без учета связанных с этим рисков для глобальной продовольственной безопасности», – говорится в заявлении МИДа.

В Москве также «развенчали миф» о санкциях, которые «не обостряют глобальный продкризис», поспорили с Боррелем о причинах снижения цен на продовольствие и энергоносители и прокомментировали его же высказывание о последствиях боевых действий, которые носят «планетарный масштаб».

«Регулярные заявления еврочиновников о растущих рисках в сфере продбезопасности и планах введения все новых санкций подогревают цены на зерно и продовольствие на мировом рынке. С учетом психологии рынка это неизбежно отражается на стоимости страхования грузов и других сопутствующих услуг. Как следствие, для населения нуждающихся стран продовольствие становится все менее доступным», – ответили в ведомстве.

Евросоюз должен отменить прямые и косвенные санкции, которые мешают поставкам зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства, заявил в конце декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя девятый пакет санкций, говорила, что болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать. По ее словам, санкции Евросоюза наносят вред и развивающимся странам в Африке, Азии, Латинской Америке, которые не способны конкурировать Западом в борьбе за ресурсы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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