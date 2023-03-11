МИД заявил о развенчании пяти «мифов» Евросоюза

Евросоюз должен отменить прямые и косвенные санкции, которые мешают поставкам зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства, заявил в конце декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя девятый пакет санкций, говорила, что болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать. По ее словам, санкции Евросоюза наносят вред и развивающимся странам в Африке, Азии, Латинской Америке, которые не способны конкурировать Западом в борьбе за ресурсы.