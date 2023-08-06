Информация о мине в районе пляжа в Севастополе не подтвердилась
Данные о том, что в районе пляжа «Любимовка» в Севастополе обнаружена морская мина, не подтвердились, тревога была ложной, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это – не мина», – написал он в своем Telegram-канале, поблагодарив спецслужбы за бдительность.
6 августа Развожаев сообщил, что на расстоянии менее 100 м от берега обнаружена морская мина, она якобы дрейфовала в сторону Северной бухты. Мину планировали уничтожить в акватории.
В конце июня на Солдатском пляже оперативные службы достали из воды советскую минометную мину, ее планировали уничтожить на полигоне. Развожаев тогда говорил, что такие находки не редкость для Севастополя, так как из открытого моря снаряды времен ВОв может прибить к берегу после штормов, приливов и течений.