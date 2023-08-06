Информация о мине в районе пляжа в Севастополе не подтвердилась

В конце июня на Солдатском пляже оперативные службы достали из воды советскую минометную мину, ее планировали уничтожить на полигоне. Развожаев тогда говорил, что такие находки не редкость для Севастополя, так как из открытого моря снаряды времен ВОв может прибить к берегу после штормов, приливов и течений.