В Конгрессе США заявили, что семья Байдена получила «миллионы» из России

Ранее Комер обвинил Байдена во лжи о том, что тот не был вовлечен в бизнес своего сына Хантера на Украине. Он сделал это заявление, основываясь на показания партнера Байдена-младшего Девона Арчера, за 10 лет Байден-старший 20 раз говорил с партнерами своего сына по громкой связи, в том числе с 2014 по 2019 г., когда Хантер работал в совете директоров украинской нефтегазовой компании Burisma. Однако в Белом доме заявили, что показания Арчера демонстрируют, что «он никогда не слышал, как президент Байден обсуждает бизнес со своим сыном или его партнерами или делает что-то неправильное».