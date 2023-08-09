В Конгрессе США заявили, что семья Байдена получила «миллионы» из России
Председатель комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер опубликовал доклад о зарубежных операциях президента США Джо Байдена, из которого следует, что семья президента и его партнеры получали «миллионы» от бизнесменов из России во время его вице-президентства. Об этом пишет телеканал Fox News.
Телеканал также опубликовал доклад, в котором содержатся скриншоты банковских записей. «Комитет обнаружил, что миллионы долларов поступили на банковские счета семьи Байденов из иностранных источников, включая Китай, Румынию, Казахстан, Россию и Украину. <…> не объяснил, какие услуги, если таковые имеются, Байдены и их партнеры предоставили в обмен на более чем $20 млн иностранных платежей», – говорится в документе.
В докладе упоминается российский предприниматель Елена Батурина, которая, как утверждается, перевела подставной компании Rosemont Seneca Thornton $3,5 млн. Также в документе говорится о взаимоотношениях с украинским нефтегазовым холдингом Burisma. Помимо этого в меморандуме речь идет о платежах казахского олигарха Кенеса Ракишева. Утверждается, что Байден встречался с этими лицами или их представителями лично.
Комер заявил, что сын действующего президента Хантер Байден использовал влияние своего отца, чтобы получать миллионы от олигархов в Казахстане, России и Украине.
Ранее Комер обвинил Байдена во лжи о том, что тот не был вовлечен в бизнес своего сына Хантера на Украине. Он сделал это заявление, основываясь на показания партнера Байдена-младшего Девона Арчера, за 10 лет Байден-старший 20 раз говорил с партнерами своего сына по громкой связи, в том числе с 2014 по 2019 г., когда Хантер работал в совете директоров украинской нефтегазовой компании Burisma. Однако в Белом доме заявили, что показания Арчера демонстрируют, что «он никогда не слышал, как президент Байден обсуждает бизнес со своим сыном или его партнерами или делает что-то неправильное».
Республиканцы подозревают Байдена и его сына в причастности к коррупционным схемам на Украине. Соратники прежнего президента Дональда Трампа считали, что Хантер мог быть причастен к коррупционным схемам холдинга Burisma. По версии сторонников, Байден, занимавший при бывшем президенте США Бараке Обаме должность вице-президента, пытаясь помочь сыну, оказывал давление на украинские власти и добился отставки генпрокурора Виктора Шокина, ведущего расследование против владельца Burisma Николая Злочевского.