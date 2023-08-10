Электронный барьер между Польшей и Россией будет готов к работе к концу сентября

Последние из 12 электронных контейнеров установили на границе недалеко от города Голдапа. Михальска отметила, что это важные элементы барьера, которые связывают воедино все системы на разных участках. На одном из участков уже установлено все оборудование. Этот участок расположен вблизи села Щуркова и охраняется погранпостом в районе Сенпополь.