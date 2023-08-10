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Электронный барьер между Польшей и Россией будет готов к работе к концу сентября

Ведомости

В Польше начали испытания первого из 12 участков электронного барьера на границе с Россией. Ожидается, что система будет готова к работе к концу сентября, сообщила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальска агентству PAP.

Строительство электронного барьера с Калининградской областью началось в апреле. Он представляет из себя разделенную на 12 участков систему из 3000 камер и датчиков движения протяженностью около 199 км.

Последние из 12 электронных контейнеров установили на границе недалеко от города Голдапа. Михальска отметила, что это важные элементы барьера, которые связывают воедино все системы на разных участках. На одном из участков уже установлено все оборудование. Этот участок расположен вблизи села Щуркова и охраняется погранпостом в районе Сенпополь.

«В настоящее время подрядчик тестирует этот участок, чтобы в ближайшие дни передать его нам для приемки», – уточнила представитель погранслужбы. Другие секции будут приниматься последовательно в ближайшие недели.

Михальска также добавила, что строительство центра наблюдения в Кентшине также близится к завершению. Туда будут поступать сигналы от камер и датчиков.

О планах построить электронный барьер на границе с Калининградской областью власти Польши объявили в феврале.

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В ответ на сообщение о начале строительства барьера пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков объяснил «Ведомостям», что Калининградская область уже защищена со стороны польской границы, поэтому для российского региона со строительством заградительных сооружений Польшей ничего не изменится. По словам Лыскова, проект заградительных сооружений с польской стороны обсуждается давно, поэтому сюрпризом для региональных властей он не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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