УПЦ сообщила о штурме трех корпусов Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ).
Полиция оцепила 54, 57 и 58 корпуса лавры. «Они уже срезали замки и ворвались в 57 корпус», – говорится в сообщении.
В УПЦ отметили, что в этих корпусах проживают паломники и часть братии Киево-Печерской лавры.
Позже Telegram-канал украинского издания «Страна» сообщил, что стоящие у входа полицейские пропускают людей только по согласованным с заповедником спискам и досматривают личные вещи. Семинаристы сообщают, что правоохранители остаются в корпусах. После того как они сорвали замки, они проверили документы монахов и верующих.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.
9 августа суд в Киеве признал законным расторжение договора между заповедником «Киево-Печерская лавра» и УПЦ. В минкульте Украины пояснили, что основанием для расторжения стал ряд выявленных нарушений договора. 10 августа адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил, что суд разрешил выселять паломников из Киево-Печерской лавры.
В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), отказав ему в посещении богослужений в лавре. Россия потребовала освободить священнослужителя. 7 августа митрополита отпустили под залог 33,3 млн гривен ($902 000). Накануне Чекман сообщил, что митрополита срочно госпитализировали в кардиологическое отделение и прооперировали.