УПЦ сообщила о штурме трех корпусов Киево-Печерской лавры

Позже Telegram-канал украинского издания «Страна» сообщил, что стоящие у входа полицейские пропускают людей только по согласованным с заповедником спискам и досматривают личные вещи. Семинаристы сообщают, что правоохранители остаются в корпусах. После того как они сорвали замки, они проверили документы монахов и верующих.