Наместника Киево-Печерской лавры прооперировали

В январе 2023 г. офис генпрокурора Украины сообщил об открытии в отношении митрополита Павла уголовного производства. Дело возбудили после его «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений». В частности, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на церковь».