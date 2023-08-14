Наместника Киево-Печерской лавры прооперировали
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) срочно госпитализировали и прооперировали, сообщил адвокат митрополита Никита Чекман в своем Telegram-канале.
«Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, проведено оперативное вмешательство», – написал Чекман.
В январе 2023 г. офис генпрокурора Украины сообщил об открытии в отношении митрополита Павла уголовного производства. Дело возбудили после его «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений». В частности, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на церковь».
В апреле Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с избранием залога в 33,3 млн гривен ($902 000). Митрополита Павла освободили из-под стражи под залог 7 августа.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.