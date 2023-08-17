В ООН назвали нарушением прав человека отмену обучения на русском языке в Эстонии

Парламент Эстонии принял закон о переводе системы образования на эстонский язык в декабре 2022 г. Согласно плану, который утвердил министр образования и науки республики Тынис Лукас, все школы и детские сады в стране перейдут на обучение на эстонском языке к 2030 г. Предполагается, что с 2024 г. на эстонском языке будут обучаться ученики первых и четвертых классов, десятиклассникам обеспечат переход на эстоноязычное обучение не позднее 2030/2031 г., а ученики 11-х и 12-х классов завершат переход к 2032 и 2033 гг. соответственно.