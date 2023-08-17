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Политика

В ООН назвали нарушением прав человека отмену обучения на русском языке в Эстонии

Ведомости

В ООН выразили обеспокоенность в связи с законодательством Эстонии, которое исключает образование на языке меньшинств, и назвали нововведения нарушением международных документов по правам человека. Об этом говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Отменяя обучение на языке меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языке меньшинств в Эстонии в нарушение международных документов по правам человека», – отметили в управлении.

Эксперты ООН обеспокоены тем, как закон может повлиять на русскоязычное население Эстонии. «Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы, по сообщениям, был закрыт ряд русскоязычных школ», – говорится в сообщении.

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Закон вводит потенциально дискриминационные меры и фактически ликвидирует язык меньшинств как средство обучения, подчеркивают эксперты. При этом в УВКПЧ обратили внимание на то, что детям меньшинств закон позволяет изучать язык только при определенных условиях и в течение короткого времени.

Эксперты ООН связывались с правительством Эстонии по этим вопросам. Однако в сообщении не приводится информации о реакции властей на обращение организации.

Парламент Эстонии принял закон о переводе системы образования на эстонский язык в декабре 2022 г. Согласно плану, который утвердил министр образования и науки республики Тынис Лукас, все школы и детские сады в стране перейдут на обучение на эстонском языке к 2030 г. Предполагается, что с 2024 г. на эстонском языке будут обучаться ученики первых и четвертых классов, десятиклассникам обеспечат переход на эстоноязычное обучение не позднее 2030/2031 г., а ученики 11-х и 12-х классов завершат переход к 2032 и 2033 гг. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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