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Политика

Турция указала России на риск роста напряженности из-за досмотра судов в Черном море

Ведомости

Турция указала России на необходимость избегать действий, которые могут усилить напряженность в Черном море. Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Заявление сделано в связи с досмотром российскими военным сухогруза «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. 13 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что патрульному кораблю Черноморского флота «Василий Быков» для остановки судна пришлось открыть предупредительный огонь.

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Сухогруз был обнаружен в юго-западной части Черного моря. По данным министерства, капитан судна не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. В результате судно застопорило ход, и российская досмотровая группа осмотрела сухогруз, после чего он продолжил движение.

19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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