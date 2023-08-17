Турция указала России на риск роста напряженности из-за досмотра судов в Черном море
Турция указала России на необходимость избегать действий, которые могут усилить напряженность в Черном море. Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.
«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Заявление сделано в связи с досмотром российскими военным сухогруза «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. 13 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что патрульному кораблю Черноморского флота «Василий Быков» для остановки судна пришлось открыть предупредительный огонь.
Сухогруз был обнаружен в юго-западной части Черного моря. По данным министерства, капитан судна не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. В результате судно застопорило ход, и российская досмотровая группа осмотрела сухогруз, после чего он продолжил движение.
19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.