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В Новгородской области устранили последствия атаки беспилотника на аэродром

Ведомости

Все мероприятия по ликвидации последствий атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области завершены, заявил исполняющий обязанности главы Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев в своем Telegram-канале.

«На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий [атаки БПЛА] завершены, мирному населению и инфраструктуре ничто не угрожает. Все организации работают в штатном режиме», – сказал Тимофеев в видеообращении.

Украинские военные утром в субботу, 19 августа, атаковали с помощью беспилотника коптерного типа военный аэродром в Новгородской области, сообщила ранее пресс-служба Минобороны РФ. По данным военных, беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома, его сбивали из стрелкового оружия. В результате на территории аэродрома начался пожар на стоянке самолетов. Пожар устранили, огонь повредил один из самолетов. Пострадавших, по данным Минобороны, нет.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил атаку по аэродрому, уточнив, что были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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