В Новгородской области устранили последствия атаки беспилотника на аэродром

Украинские военные утром в субботу, 19 августа, атаковали с помощью беспилотника коптерного типа военный аэродром в Новгородской области, сообщила ранее пресс-служба Минобороны РФ. По данным военных, беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома, его сбивали из стрелкового оружия. В результате на территории аэродрома начался пожар на стоянке самолетов. Пожар устранили, огонь повредил один из самолетов. Пострадавших, по данным Минобороны, нет.