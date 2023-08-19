В Новгородской области устранили последствия атаки беспилотника на аэродром
Все мероприятия по ликвидации последствий атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области завершены, заявил исполняющий обязанности главы Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев в своем Telegram-канале.
«На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий [атаки БПЛА] завершены, мирному населению и инфраструктуре ничто не угрожает. Все организации работают в штатном режиме», – сказал Тимофеев в видеообращении.
Украинские военные утром в субботу, 19 августа, атаковали с помощью беспилотника коптерного типа военный аэродром в Новгородской области, сообщила ранее пресс-служба Минобороны РФ. По данным военных, беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома, его сбивали из стрелкового оружия. В результате на территории аэродрома начался пожар на стоянке самолетов. Пожар устранили, огонь повредил один из самолетов. Пострадавших, по данным Минобороны, нет.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил атаку по аэродрому, уточнив, что были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности.