Зеленский заявил о договоренности производить на Украине шведские БМП CV-90

В начале августа захваченную в зоне спецоперации CV-90 осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки работы передового пункта управления группировкой войск «Центр». Как рассказал тогда командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, у ВСУ нет запчастей и инструментов к западной бронетехнике, чтобы быстро провести ее ремонт в условиях боевых действий. Среди других выделенных им недостатков – низкий темп стрельбы бронемашины, отсутствие комплекса управляемого вооружения и «низкая живучесть из-за высокого силуэта».