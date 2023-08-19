Зеленский заявил о договоренности производить на Украине шведские БМП CV-90
Украинский президент Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что стороны достигли договоренностей о локализации на Украине производства шведских боевых машин пехоты (БМП) CV-90. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.
«Сегодня мы детализировали нашу договоренность по совместному производству боевых машин CV90 на Украине, локализации производства и ремонта», – заявил он журналистам.
По словам Зеленского, эти БМБ уже применяются ВСУ. Кроме того, обсуждался вопрос о поставках Украине многоцелевых истребителей Gripen. Тестовые полеты с участием украинских летчиков уже идут, добавил он.
В начале августа захваченную в зоне спецоперации CV-90 осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки работы передового пункта управления группировкой войск «Центр». Как рассказал тогда командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, у ВСУ нет запчастей и инструментов к западной бронетехнике, чтобы быстро провести ее ремонт в условиях боевых действий. Среди других выделенных им недостатков – низкий темп стрельбы бронемашины, отсутствие комплекса управляемого вооружения и «низкая живучесть из-за высокого силуэта».
21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. В конце июля Шойгу рассказал, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.