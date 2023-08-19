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Министр обороны Украины высказался о возможности ухода в отставку

Ведомости

Министр обороны Украины Алексей Резников в штуку заявил, что будет готов уйти в отставку, когда у него закончатся силы «смеяться над людьми», которые этого желают. Об этом украинский чиновник заявил местным СМИ.

«Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», – приводит слова Резникова издание «Клименко.Тайм».

В феврале глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. До этого, в январе, президент Украины Владимир Зеленский уволил глав сразу пяти обладминистраций юга, востока и центра Украины, а также четырех заместителей министров, включая замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, ответственного за тыловое обеспечение. Незадолго до этого на Украине разгорелся скандал о закупках продовольствия для армии по ценам в несколько раз выше, чем в торговых сетях.

Ранее по теме: В Раде сообщили о переводе главы минобороны Украины Резникова на другую должность

В августе украинские СМИ сообщали, что Зеленский ищет замену действующему министру обороны страны, назывались также несколько возможных кандидатов. Однако в середине августа украинский депутат Алексей Гончаренко рассказал, что потенциальные кандидаты на эту должность добровольно от нее отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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