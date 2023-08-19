Министр обороны Украины высказался о возможности ухода в отставку
Министр обороны Украины Алексей Резников в штуку заявил, что будет готов уйти в отставку, когда у него закончатся силы «смеяться над людьми», которые этого желают. Об этом украинский чиновник заявил местным СМИ.
«Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», – приводит слова Резникова издание «Клименко.Тайм».
В феврале глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. До этого, в январе, президент Украины Владимир Зеленский уволил глав сразу пяти обладминистраций юга, востока и центра Украины, а также четырех заместителей министров, включая замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, ответственного за тыловое обеспечение. Незадолго до этого на Украине разгорелся скандал о закупках продовольствия для армии по ценам в несколько раз выше, чем в торговых сетях.
В августе украинские СМИ сообщали, что Зеленский ищет замену действующему министру обороны страны, назывались также несколько возможных кандидатов. Однако в середине августа украинский депутат Алексей Гончаренко рассказал, что потенциальные кандидаты на эту должность добровольно от нее отказались.