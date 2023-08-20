МИД России назвал атаку ВСУ на вокзал в Курске ударом по общей истории
МИД России решительно осуждает атаку на железнодорожный вокзал в Курске, в результате которого пострадали пять человек, это удар по общей с Украиной истории и памяти героев Великой Отечественной войны, говорится в заявлении официального представителя министерства Марии Захаровой.
Украинский дрон в ночь на 20 августа влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар. Губернатор области Роман Старовойт сообщил, что пять человек получили ранения от осколков стекол.
«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», – заявили в министерстве.
Захарова напомнила, что здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в 1943 г. в результате бомбардировок Курского железнодорожного узла.
По мнению Захаровой, украинские власти стали «слепым орудием западной агрессии против Москвы», их действия делают задачу денацификации и демилитаризации абсолютным приоритетом российской внешней политики.
Минобороны заявляло о сбитом дроне в регионе неделю назад, а 18 августа Старовойт сообщил, что в Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе, смертоносный груз не успел сдетонировать.