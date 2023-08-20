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Политика

МИД России назвал атаку ВСУ на вокзал в Курске ударом по общей истории

Ведомости

МИД России решительно осуждает атаку на железнодорожный вокзал в Курске, в результате которого пострадали пять человек, это удар по общей с Украиной истории и памяти героев Великой Отечественной войны, говорится в заявлении официального представителя министерства Марии Захаровой.

Украинский дрон в ночь на 20 августа влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар. Губернатор области Роман Старовойт сообщил, что пять человек получили ранения от осколков стекол. 

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», – заявили в министерстве.

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Захарова напомнила, что здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в 1943 г. в результате бомбардировок Курского железнодорожного узла. 

По мнению Захаровой, украинские власти стали «слепым орудием западной агрессии против Москвы», их действия делают задачу денацификации и демилитаризации абсолютным приоритетом российской внешней политики.

Минобороны заявляло о сбитом дроне в регионе неделю назад, а 18 августа Старовойт сообщил, что в Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе, смертоносный груз не успел сдетонировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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