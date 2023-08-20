Зеленский выразил готовность обменять Белгород на членство в НАТО
Украина готова обменять Белгород на членство в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать предложение обменять часть территорий Украины на мирное урегулирование конфликта и вступление в Североатлантический альянс. «Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», – сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для «РИА Новости» предположила, что «видимо, у него передозировка случилась».
15 августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен выразил мнение, что Украина может отказаться от части территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе. При этом чиновник напомнил, что Киев, считают в НАТО, должен самостоятельно решить, на каких условиях должны вестись переговоры с Москвой. Он также заявил о «значительном» движении в вопросе будущего членства Украины в НАТО, отметив, что все страны заинтересованы в неповторении конфликта.
16 августа Йенссен назвал неправильной озвученную им идею. Он заявил, что его мнение по этому поводу было частью «более широкой дискуссии» о сценариях развития конфликта на Украине. «Я не должен был так говорить. Это было неправильно», – отметил он.
В ходе июльского саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.
Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. До этого генсек НАТО Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.