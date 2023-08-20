Газета
Политика

Зеленский выразил готовность обменять Белгород на членство в НАТО

Ведомости

Украина готова обменять Белгород на членство в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать предложение обменять часть территорий Украины на мирное урегулирование конфликта и вступление в Североатлантический альянс. «Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», – сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для «РИА Новости» предположила, что «видимо, у него передозировка случилась».

Ранее по теме: Чиновник НАТО допустил уступку Украиной части территорий в пользу России за вступление в альянс

15 августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен выразил мнение, что Украина может отказаться от части территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе. При этом чиновник напомнил, что Киев, считают в НАТО, должен самостоятельно решить, на каких условиях должны вестись переговоры с Москвой. Он также заявил о «значительном» движении в вопросе будущего членства Украины в НАТО, отметив, что все страны заинтересованы в неповторении конфликта.

16 августа Йенссен назвал неправильной озвученную им идею. Он заявил, что его мнение по этому поводу было частью «более широкой дискуссии» о сценариях развития конфликта на Украине. «Я не должен был так говорить. Это было неправильно», – отметил он.

В ходе июльского саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.

Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. До этого генсек НАТО Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных