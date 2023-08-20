Зеленский выразил готовность обменять Белгород на членство в НАТО

15 августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен выразил мнение, что Украина может отказаться от части территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе. При этом чиновник напомнил, что Киев, считают в НАТО, должен самостоятельно решить, на каких условиях должны вестись переговоры с Москвой. Он также заявил о «значительном» движении в вопросе будущего членства Украины в НАТО, отметив, что все страны заинтересованы в неповторении конфликта.