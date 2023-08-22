Вучич заявил об уважении Белградом территориальной целостности Украины

При этом Вучич заявлял, что Белград платит высокую цену за отказ от введения ограничений против России. В феврале он говорил, что не знает, сколько еще Сербия сможет обойтись без санкций в отношении России. Сербский премьер Ана Брнабич тогда отмечала, что присоединение к санкциям является главным условием прогресса Сербии на пути к членству в ЕС.