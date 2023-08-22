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Политика

Вучич заявил об уважении Белградом территориальной целостности Украины

Ведомости

Сербия уважает территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Хороший и открытый разговор [состоялся] с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта», – написал Вучич по итогам встречи на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В ходе переговоров лидеры обсудили «важные вопросы» как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира, отметил Вучич. В частности, президенты коснулись событий на Украине, а также в Косове и Метохии. Встреча Вучича и Зеленского прошла в Афинах 22 августа.

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После начала военной операции на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. Сербские власти неоднократно подчеркивали, что уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, но при этом не собираются присоединяться к антироссийским санкциям.

При этом Вучич заявлял, что Белград платит высокую цену за отказ от введения ограничений против России. В феврале он говорил, что не знает, сколько еще Сербия сможет обойтись без санкций в отношении России. Сербский премьер Ана Брнабич тогда отмечала, что присоединение к санкциям является главным условием прогресса Сербии на пути к членству в ЕС.

В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на руководство Сербии со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия высоко ценит позицию Белграда.

В августе Вучич заявил, что Запад «не сможет победить Россию на поле боя». При этом он усомнился, что и Москва сможет получить желаемое в военном и политическом смысле, и призвал стороны к перемирию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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