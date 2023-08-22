Вучич заявил об уважении Белградом территориальной целостности Украины
Сербия уважает территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Хороший и открытый разговор [состоялся] с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта», – написал Вучич по итогам встречи на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
В ходе переговоров лидеры обсудили «важные вопросы» как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира, отметил Вучич. В частности, президенты коснулись событий на Украине, а также в Косове и Метохии. Встреча Вучича и Зеленского прошла в Афинах 22 августа.
После начала военной операции на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. Сербские власти неоднократно подчеркивали, что уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, но при этом не собираются присоединяться к антироссийским санкциям.
При этом Вучич заявлял, что Белград платит высокую цену за отказ от введения ограничений против России. В феврале он говорил, что не знает, сколько еще Сербия сможет обойтись без санкций в отношении России. Сербский премьер Ана Брнабич тогда отмечала, что присоединение к санкциям является главным условием прогресса Сербии на пути к членству в ЕС.
В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на руководство Сербии со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия высоко ценит позицию Белграда.
В августе Вучич заявил, что Запад «не сможет победить Россию на поле боя». При этом он усомнился, что и Москва сможет получить желаемое в военном и политическом смысле, и призвал стороны к перемирию.