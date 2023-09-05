Рада приняла отставку Умерова с поста руководителя Фонда госимущества Украины
Верховная рада Украины проголосовала за отставку Рустема Умерова с поста председателя фонда госимущества (ФГИУ), сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Ждем сегодня внесения предложения от президента [Владимира Зеленского] назначить его министром обороны Украины, а завтра голосование», – написал он у себя в Telegram-канале. Уточняется, что за отставку проголосовали 302 депутата.
Кроме того, Железняк сообщил об отставке, принятой парламентом, главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольги Пищанской. Он добавил, что она не подтвердила и не опровергла планы назначить ее председателем ФГИУ вместо Умерова.
Ранее парламент принял отставку с поста министра обороны Украины Алексея Резникова. Об увольнении Резникова с должности объявил 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский. Кадровые перестановки он объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Резников занимал должность министра обороны с ноября 2021 г.