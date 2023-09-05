Рада приняла отставку Умерова с поста руководителя Фонда госимущества Украины

Ранее парламент принял отставку с поста министра обороны Украины Алексея Резникова. Об увольнении Резникова с должности объявил 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский. Кадровые перестановки он объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Резников занимал должность министра обороны с ноября 2021 г.