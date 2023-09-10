Южная Корея может выделить Украине более $2 млрд

Корейский лидер объявил это на саммите G20 в Нью-Дели. По данным агентства, $300 млн в виде гумпомощи будут предоставлены в 2024 г., а $2 млрд будут направлены в видео кредитов под низкие проценты через корейский Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF).