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Политика

Южная Корея может выделить Украине более $2 млрд

Ведомости

Южная Корея пообещала выделить Украине $2,3 млрд в форме гуманитарной помощи и льготных кредитов, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на президента республики Юн Сок Ёля.

Корейский лидер объявил это на саммите G20 в Нью-Дели. По данным агентства, $300 млн в виде гумпомощи будут предоставлены в 2024 г., а $2 млрд будут направлены в видео кредитов под низкие проценты через корейский Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF).

«Это продемонстрирует нашу ответственную роль как ключевого мирового государства в вопросе помощи по восстановлению мира на Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины», – заявили в офисе президента.

В мае Юн Сук Ёль встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита стран G7. Тогда было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. До этого президент допускал вероятность поставок оружия в случае угрозы безопасности мирного населения Украины.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Южная Корея заняла «недружественную позицию» в отношении России, возможные поставки оружия Киеву будут означать «определенную стадию вовлеченности» Сеула в конфликт.

Юн Сок Ёль во время своего визита в Киев 15 июля объявлял, что Корея направит Украине партию военных грузов и гуманитарной помощи на $150 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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