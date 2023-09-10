Южная Корея может выделить Украине более $2 млрд
Южная Корея пообещала выделить Украине $2,3 млрд в форме гуманитарной помощи и льготных кредитов, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на президента республики Юн Сок Ёля.
Корейский лидер объявил это на саммите G20 в Нью-Дели. По данным агентства, $300 млн в виде гумпомощи будут предоставлены в 2024 г., а $2 млрд будут направлены в видео кредитов под низкие проценты через корейский Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF).
«Это продемонстрирует нашу ответственную роль как ключевого мирового государства в вопросе помощи по восстановлению мира на Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины», – заявили в офисе президента.
В мае Юн Сук Ёль встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита стран G7. Тогда было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. До этого президент допускал вероятность поставок оружия в случае угрозы безопасности мирного населения Украины.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Южная Корея заняла «недружественную позицию» в отношении России, возможные поставки оружия Киеву будут означать «определенную стадию вовлеченности» Сеула в конфликт.
Юн Сок Ёль во время своего визита в Киев 15 июля объявлял, что Корея направит Украине партию военных грузов и гуманитарной помощи на $150 млн.