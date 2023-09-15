Песков: контакты руководства РФ и КНДР не являются сенсацией

«[Здесь нет] никакой сенсации. Мы же говорили неоднократно, что Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях», – сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что контакты лидеров не сенсация, а уже традиция.