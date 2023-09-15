Песков: контакты руководства РФ и КНДР не являются сенсацией
Контакты руководства России и Северной Кореи стали уже не сенсацией, а традицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Здесь нет] никакой сенсации. Мы же говорили неоднократно, что Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях», – сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что контакты лидеров не сенсация, а уже традиция.
13 сентября президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Как ранее сообщил Путин, у Ким Чен Ына также запланирована поездка в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток.
15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. В частности, он побывал на авиационном заводе имени Гагарина и в производственном центре ОАК «Яковлев». Во Владивостоке, по словам Путина, Ким Чен Ыну покажут возможности Тихоокеанского флота.
Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР, российский президент принял это приглашение. По словам Пескова, согласование визита продолжится по дипломатическим каналам. Он уточнил, что в октябре Пхеньян посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.