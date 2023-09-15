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Песков: контакты руководства РФ и КНДР не являются сенсацией

Ведомости

Контакты руководства России и Северной Кореи стали уже не сенсацией, а традицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«[Здесь нет] никакой сенсации. Мы же говорили неоднократно, что Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях», – сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что контакты лидеров не сенсация, а уже традиция.

13 сентября президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Как ранее сообщил Путин, у Ким Чен Ына также запланирована поездка в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. 

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15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. В частности, он побывал на авиационном заводе имени Гагарина и в производственном центре ОАК «Яковлев». Во Владивостоке, по словам Путина, Ким Чен Ыну покажут возможности Тихоокеанского флота.

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР, российский президент принял это приглашение. По словам Пескова, согласование визита продолжится по дипломатическим каналам. Он уточнил, что в октябре Пхеньян посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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