Песков: Путин принял приглашение Ким Чен Ына приехать в КНДР
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Северную Корею. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР, Путин с благодарностью принял это приглашение. Далее все согласования продолжатся по дипломатическим каналам», – сказал он.
Песков отметил, что в октябре состоится визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян.
Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».