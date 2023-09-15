СБУ может попросить суд увеличить Коломойскому размер залога до $160 млн
Служба безопасности Украины (СБУ) попросит суд увеличить бизнесмену Игорю Коломойскому залог по новому обвинению до 5,8 млрд гривен (около $157 млн по курсу на 15 сентября). Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко, пишет издание «Страна».
Уточняется, что это сумма, в которой подозревают олигарха по делу о выводе средств из Приватбанка.
«Если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения 5,8 млрд гривен или около того, это будет означать, что олигарх, скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет», – говорится в сообщении. Шевченковский суд Киева может рассмотреть избрание меры пресечения уже сегодня, 15 сентября.
Ранее СБУ предъявила предпринимателю новое обвинение по делу о махинациях с Приватбанком. По данным службы, в период с 2013 по 2014 г. в банк было внесено 5,8 млрд гривен, которые в дальнейшем были легализованы в безналичном виде.
7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену в присвоении 9,2 млрд гривен Приватбанка. Банк, по версии бюро, искусственно обязали выплатить «подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен» под предлогом «обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».
Сейчас Коломойский находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн. По версии СБУ, Коломойский в период с 2013 по 2020 г. легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.