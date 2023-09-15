СБУ может попросить суд увеличить Коломойскому размер залога до $160 млн

«Если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения 5,8 млрд гривен или около того, это будет означать, что олигарх, скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет», – говорится в сообщении. Шевченковский суд Киева может рассмотреть избрание меры пресечения уже сегодня, 15 сентября.