Пашинян заявил об отсутствии плана менять внешнеполитический курс

3 сентября Пашинян в интервью газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле заявили, что не могут согласиться с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона. 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не боится потерять союзника в лице Еревана, потому что Россия и Армения по прежнему остаются близки. 12 сентября Путин заявил, что в отношениях Москвы и Еревана не произошло какого-либо разворота.