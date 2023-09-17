Пашинян заявил об отсутствии плана менять внешнеполитический курс
Армения не может изменить вектор внешней политики, поскольку она всегда ориентирована на свои интересы, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
«Внешняя политика Армении прозрачна, и я не считаю, что подобные формулировки к месту. Армения не может изменить вектор внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована на государственные интересы Республики Армении. Внешняя политика всегда отвечает интересам страны», – сказал Пашинян (цитата по «Sputnik Армения»).
По данным агентства, политик не стал комментировать высказывания помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, которая ранее заявила, что Вашингтон должен превратить отношения между странами именно в то, «какими бы мы, США, хотели их видеть», чтобы речь шла «о партнерстве с ними, а не с Россией».
В вопросе армяно-российских отношений Пашинян, по его словам, исходит из заявлений президента России Владимира Путина, пишут также «РИА Новости». «Руководитель, президент РФ, заявлял, что проблем с Арменией и премьер-министром нет», – сказал он.
3 сентября Пашинян в интервью газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле заявили, что не могут согласиться с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона. 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не боится потерять союзника в лице Еревана, потому что Россия и Армения по прежнему остаются близки. 12 сентября Путин заявил, что в отношениях Москвы и Еревана не произошло какого-либо разворота.