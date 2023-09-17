Президент Финляндии призвал сохранить отношения между ЕС и Россией
Европа заинтересована в том, чтобы после окончания конфликта на Украине боевые действия не возобновились, поэтому необходимо научиться «терпеть» Россию и прийти к какому-то взаимопониманию, заявил в интервью газете The New York Times президент Финляндии Саули Ниинистё.
Ниинистё не стал делать прогнозов о том, как долго еще будет длиться российско-украинский конфликт и чем он закончится, но Россия останется и с ней нужно будет строить какие-то отношения.
«Есть также большой европейский интерес в том, чтобы убедиться, что Россия не вернется к войне после мира на Украине», – сказал он, добавив, что доверие будет необходимо для того, чтобы «новая война не ждала за дверью».
Президент Финляндии считает, что у Европы должен быть способ сохранить отношения с Россией. «Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», – пояснил он.
Ниинистё в интервью также рассказал, что начало боевых действий на Украине стало «тревожным сигналом» для Европы и НАТО. Он назвал ошибкой тот факт, что после распада СССР европейские страны ослабили свою оборону. Политик прокомментировал и недавнее обнаружение в Румынии обломков беспилотника, отметив, что «даже мелочи могут сильно изменить дело в худшую сторону». Существует, по его мнению, и «огромный» риск применения ядерного оружия.
Ниинистё высказался о критике в адрес политики лидеров США и Германии, которую некоторые считают слишком осторожной в поставках Украине современных ракет большой дальности и беспилотников.
«Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет. Кроме того, в Финляндии мы слышим голоса о том, что Америке следует сделать то или это. И я просто хотел отметить, что если произойдет эскалация большой войны, то есть мировой войны, тогда ядерный риск станет явно больше», – сказал глава государства.