Президент Финляндии призвал сохранить отношения между ЕС и Россией

«Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет. Кроме того, в Финляндии мы слышим голоса о том, что Америке следует сделать то или это. И я просто хотел отметить, что если произойдет эскалация большой войны, то есть мировой войны, тогда ядерный риск станет явно больше», – сказал глава государства.