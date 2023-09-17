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Политика

Президент Финляндии призвал сохранить отношения между ЕС и Россией

Ведомости

Европа заинтересована в том, чтобы после окончания конфликта на Украине боевые действия не возобновились, поэтому необходимо научиться «терпеть» Россию и прийти к какому-то взаимопониманию, заявил в интервью газете The New York Times президент Финляндии Саули Ниинистё.

Ниинистё не стал делать прогнозов о том, как долго еще будет длиться российско-украинский конфликт и чем он закончится, но Россия останется и с ней нужно будет строить какие-то отношения.

«Есть также большой европейский интерес в том, чтобы убедиться, что Россия не вернется к войне после мира на Украине», – сказал он, добавив, что доверие будет необходимо для того, чтобы «новая война не ждала за дверью».

Президент Финляндии считает, что у Европы должен быть способ сохранить отношения с Россией. «Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», – пояснил он.

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Ниинистё в интервью также рассказал, что начало боевых действий на Украине стало «тревожным сигналом» для Европы и НАТО. Он назвал ошибкой тот факт, что после распада СССР европейские страны ослабили свою оборону. Политик прокомментировал и недавнее обнаружение в Румынии обломков беспилотника, отметив, что «даже мелочи могут сильно изменить дело в худшую сторону». Существует, по его мнению, и «огромный» риск применения ядерного оружия.

Ниинистё высказался о критике в адрес политики лидеров США и Германии, которую некоторые считают слишком осторожной в поставках Украине современных ракет большой дальности и беспилотников.

«Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет. Кроме того, в Финляндии мы слышим голоса о том, что Америке следует сделать то или это. И я просто хотел отметить, что если произойдет эскалация большой войны, то есть мировой войны, тогда ядерный риск станет явно больше», – сказал глава государства. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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