ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент России Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, более 6900 беспилотников, а также 11 960 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.