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Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

В общей сложности на Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях российские войска отразили семь атак украинской армии. Кроме того, в районах Славянска и Богатыря в ДНР были поражены два склада вооружения ВСУ, а вблизи Серебрянки, Григоровки и Александрополя – три пункта управления.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 

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ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент России Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, более 6900 беспилотников, а также 11 960 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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