Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.
В общей сложности на Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях российские войска отразили семь атак украинской армии. Кроме того, в районах Славянска и Богатыря в ДНР были поражены два склада вооружения ВСУ, а вблизи Серебрянки, Григоровки и Александрополя – три пункта управления.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент России Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, более 6900 беспилотников, а также 11 960 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.