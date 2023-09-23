Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA
Олимпийский комитет России (ОКР) намерен провести консультацию с юристами по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил ТАСС президент ОКР Станислав Поздняков.
«Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это [решение WADA не восстанавливать РУСАДА]. Но мы в ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением», – сказал он.
22 сентября WADA заявило, что намерено запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на региональных, континентальных и мировых чемпионатах и других соревнованиях, проводимых крупными организациями, если РУСАДА не будет соответствовать критериям Всемирного антидопингового кодекса. Сообщалось, что у РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить решение. Среди возможных последствий также было указано лишение всех привилегий WADA, невозможность занимать какие-либо должности в организации и отказ в проведении крупных соревнований.
21 сентября стало известно, что Россия осталась единственным из крупных плательщиков, до сих пор не сделавшим ежегодный взнос за 2023 г. в бюджет WADA. Министерство спорта РФ пояснило, что сумма платежа в размере $1,27 млн рассчитана на основе шкалы взносов страны в Совет Европы. В связи с выходом России из этой организации 16 марта 2022 г. в Минспорта считают действующие финансовые критерии неприемлемыми.
Исполнительный комитет WADA единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA в декабре 2019 г. Российское антидопинговое агентство лишилось статуса соответствия после антидопингового скандала, когда WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 гг. Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. В мае 2023 г. в Монреале прошло очередное заседание исполкома WADA, на котором стало известно, что РУСАДА останется под санкциями на неопределенный срок.