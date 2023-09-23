Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA

22 сентября WADA заявило, что намерено запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на региональных, континентальных и мировых чемпионатах и других соревнованиях, проводимых крупными организациями, если РУСАДА не будет соответствовать критериям Всемирного антидопингового кодекса. Сообщалось, что у РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить решение. Среди возможных последствий также было указано лишение всех привилегий WADA, невозможность занимать какие-либо должности в организации и отказ в проведении крупных соревнований.