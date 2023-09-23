Газета
Политика

Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA

Ведомости

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен провести консультацию с юристами по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил ТАСС президент ОКР Станислав Поздняков.

«Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это [решение WADA не восстанавливать РУСАДА]. Но мы в ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением», – сказал он.

22 сентября WADA заявило, что намерено запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на региональных, континентальных и мировых чемпионатах и других соревнованиях, проводимых крупными организациями, если РУСАДА не будет соответствовать критериям Всемирного антидопингового кодекса. Сообщалось, что у РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить решение. Среди возможных последствий также было указано лишение всех привилегий WADA, невозможность занимать какие-либо должности в организации и отказ в проведении крупных соревнований.

Ранее по теме: WADA выдвинуло ультиматум Российскому антидопинговому агентству

21 сентября стало известно, что Россия осталась единственным из крупных плательщиков, до сих пор не сделавшим ежегодный взнос за 2023 г. в бюджет WADA. Министерство спорта РФ пояснило, что сумма платежа в размере $1,27 млн рассчитана на основе шкалы взносов страны в Совет Европы. В связи с выходом России из этой организации 16 марта 2022 г. в Минспорта считают действующие финансовые критерии неприемлемыми.

Исполнительный комитет WADA единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA в декабре 2019 г. Российское антидопинговое агентство лишилось статуса соответствия после антидопингового скандала, когда WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 гг. Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. В мае 2023 г. в Монреале прошло очередное заседание исполкома WADA, на котором стало известно, что РУСАДА останется под санкциями на неопределенный срок.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных