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Вучич встретится с послами пяти стран на фоне обострения в Косове

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич встретится с послами стран «Квинты» – США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также с главой миссии ЕС в Сербии, сообщило издание Kurir.

Встреча назначена на 8:30 по белградскому времени (9:30 мск) 26 сентября в здании Генерального секретариата.

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В Кремле 25 сентября назвали ситуацию в Косове «потенциально опасной».

24 сентября Вучич сообщил, что полиция Косова убила троих этнических сербов из Косова и Метохии и тяжело ранила еще двоих. Кроме того, по его словам, есть вероятность, что был убит и четвертый человек. Вучич отметил, что причин для столь жестких действий не было.

До этого очередное обострение на севере Косова и Метохии произошло 26 мая. В нескольких муниципалитетах, населенным сербским большинством, начались протесты из-за итогов выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку – местное население выборы бойкотировало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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