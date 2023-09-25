Вучич встретится с послами пяти стран на фоне обострения в Косове
Президент Сербии Александр Вучич встретится с послами стран «Квинты» – США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также с главой миссии ЕС в Сербии, сообщило издание Kurir.
Встреча назначена на 8:30 по белградскому времени (9:30 мск) 26 сентября в здании Генерального секретариата.
В Кремле 25 сентября назвали ситуацию в Косове «потенциально опасной».
24 сентября Вучич сообщил, что полиция Косова убила троих этнических сербов из Косова и Метохии и тяжело ранила еще двоих. Кроме того, по его словам, есть вероятность, что был убит и четвертый человек. Вучич отметил, что причин для столь жестких действий не было.
До этого очередное обострение на севере Косова и Метохии произошло 26 мая. В нескольких муниципалитетах, населенным сербским большинством, начались протесты из-за итогов выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку – местное население выборы бойкотировало.