Вучич встретится с послами пяти стран на фоне обострения в Косове

24 сентября Вучич сообщил, что полиция Косова убила троих этнических сербов из Косова и Метохии и тяжело ранила еще двоих. Кроме того, по его словам, есть вероятность, что был убит и четвертый человек. Вучич отметил, что причин для столь жестких действий не было.