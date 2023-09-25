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Володин и глава парламента ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве

Ведомости

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и спикер Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гоббаш подписали соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран, сообщила пресс-служба ГД.

Встреча двух парламентариев состоялась 25 сентября в Абу-Даби, по ее итогам и был подписан этот документ. По оценке Володина, Россия и ОАЭ, являясь стратегическими партнерами, выходят на новый уровень межпарламентского взаимодействия. Развитие отношений происходит благодаря президентам Владимиру Путину и Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, добавил он.

«Нам со своей стороны необходимо соответствовать и сделать все, чтобы законодательно обеспечить принятые президентами решения, а также внести вклад в развитие отношений в рамках парламентского измерения», – сказал Володин.

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Гоббаш, в свою очередь, подчеркнул, что важно наладить контакты между парламентскими комитетами и комиссиями, поскольку заксобраниям двух стран важно соответствовать уровню сотрудничества, заданному лидерами России и ОАЭ. Володин также пригласил своего коллегу посетить Россию в январе 2024 г.

24 сентября Володин совершил официальный визит в Монголию, встретившись с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром. По словам спикера ГД, Россия и Монголия должны развивать «самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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