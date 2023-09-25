Володин и глава парламента ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве

Встреча двух парламентариев состоялась 25 сентября в Абу-Даби, по ее итогам и был подписан этот документ. По оценке Володина, Россия и ОАЭ, являясь стратегическими партнерами, выходят на новый уровень межпарламентского взаимодействия. Развитие отношений происходит благодаря президентам Владимиру Путину и Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, добавил он.