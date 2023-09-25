Володин и глава парламента ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и спикер Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гоббаш подписали соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран, сообщила пресс-служба ГД.
Встреча двух парламентариев состоялась 25 сентября в Абу-Даби, по ее итогам и был подписан этот документ. По оценке Володина, Россия и ОАЭ, являясь стратегическими партнерами, выходят на новый уровень межпарламентского взаимодействия. Развитие отношений происходит благодаря президентам Владимиру Путину и Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, добавил он.
«Нам со своей стороны необходимо соответствовать и сделать все, чтобы законодательно обеспечить принятые президентами решения, а также внести вклад в развитие отношений в рамках парламентского измерения», – сказал Володин.
Гоббаш, в свою очередь, подчеркнул, что важно наладить контакты между парламентскими комитетами и комиссиями, поскольку заксобраниям двух стран важно соответствовать уровню сотрудничества, заданному лидерами России и ОАЭ. Володин также пригласил своего коллегу посетить Россию в январе 2024 г.
24 сентября Володин совершил официальный визит в Монголию, встретившись с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром. По словам спикера ГД, Россия и Монголия должны развивать «самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат».