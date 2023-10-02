Маск опубликовал мем, высмеивающий просящего деньги Зеленского

10 августа президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине. Из упомянутой суммы более $13 млрд планируется направить на помощь в сфере безопасности, а $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь. Против выделения дополнительного финансирования публично выступили 29 конгрессменов от республиканской партии, публично высказав свою позицию в письме к Байдену.