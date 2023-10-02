Маск опубликовал мем, высмеивающий просящего деньги Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) мем со страдающим президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», – написал Маск, прикрепив фото со «страдающим» человеком, которому «прикрепили» лицо Зеленского.
1 октября во время выступления перед сотрудниками миссии ЕС в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что в общей сложности с прошлого года ЕС выделил Украине 85 млрд евро, из них более 25 млрд евро приходится на военные нужды.
10 августа президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине. Из упомянутой суммы более $13 млрд планируется направить на помощь в сфере безопасности, а $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь. Против выделения дополнительного финансирования публично выступили 29 конгрессменов от республиканской партии, публично высказав свою позицию в письме к Байдену.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия властям Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.