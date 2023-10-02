СМИ: США советуют Украине приватизировать банки и внедрить протоколы НАТО

Многие цели, указанные в документе, направлены на снижение уровня коррупции. В подтверждение информации Politico приводит сведения собственного источника, сообщившего, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о том, что возможная будущая экономическая помощь должна быть обусловлена «реформами, направленными на борьбу с коррупцией и превращение Украины в более привлекательное место для частных инвестиций». Впрочем, в отношении военной помощи такие условия не рассматриваются. Издание отмечает, что тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский уволил несколько высокопоставленных чиновников оборонного ведомства в ходе недавней борьбы со взяточничеством, – это сигнал для США и Европы, что он прислушивается к рекомендациям.