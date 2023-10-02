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Политика

СМИ: США советуют Украине приватизировать банки и внедрить протоколы НАТО

Ведомости

Украине следует снизить роль государства в банковском секторе, внедрить протоколы НАТО и бороться с коррупцией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на «конфиденциальный, но не секретный» документ о стратегии США по Украине.

В качестве примера приводят «возвращение Альфа-банка в частную собственность». Правительство Украины выкупило весь пакет акций «Альфа-банк Украина» – Sense Bank за 1 гривну в июле 2023 г.

Politico отмечает, что краткая 22-страничная версия документа была размещена на сайте госдепа США около месяца назад «без лишней шумихи». Конфиденциальная версия примерно в три раза длиннее и содержит гораздо больше подробностей о целях США на Украине – от приватизации банков до помощи в обучении английскому языку в школах и поощрения военных к переходу на протоколы НАТО.

Politico предполагает, что стратегия США, по-видимому, направлена на то, чтобы Украина не только сохранила ориентацию на Запад, но и развивала особые связи с Америкой. Одним из способов достижения этой цели, по мнению Вашингтона, является английский язык: США предлагают помощь министерству образования Украины по улучшения преподавания языка. Стратегия также предусматривает восстановление дипломатического присутствия США на Украине, расширение его за пределы Киева, во Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

Многие цели, указанные в документе, направлены на снижение уровня коррупции. В подтверждение информации Politico приводит сведения собственного источника, сообщившего, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о том, что возможная будущая экономическая помощь должна быть обусловлена «реформами, направленными на борьбу с коррупцией и превращение Украины в более привлекательное место для частных инвестиций». Впрочем, в отношении военной помощи такие условия не рассматриваются. Издание отмечает, что тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский уволил несколько высокопоставленных чиновников оборонного ведомства в ходе недавней борьбы со взяточничеством, – это сигнал для США и Европы, что он прислушивается к рекомендациям.

1 сентября французская газета Le Figaro писала о коррупции в украинских военных комиссариатах, из-за которой  ВСУ столкнулись с нехваткой призывников, которых можно отправить на фронт. Газета также сообщает, что с начала спецоперации на Украине было арестовано 13 600 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну. Еще около 6100 человек поймали с поддельными документами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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