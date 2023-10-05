Маск выступил против финансирования Киева в ущерб США

30 сентября палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней. Он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. Промежуточный бюджет будет содержать средства на покрытие расходов, связанных с устранением последствий природных катаклизмов внутри США. Позже документ утвердил сенат и его подписал президент США Джо Байден.