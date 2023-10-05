Маск выступил против финансирования Киева в ущерб США
Американский предприниматель Илон Маск выступил против финансирования Украины, если это делается в ущерб потребностям США. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
«Я согласен с поддержкой Украины (и оказываю ее), но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете», – написал он.
30 сентября палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней. Он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. Промежуточный бюджет будет содержать средства на покрытие расходов, связанных с устранением последствий природных катаклизмов внутри США. Позже документ утвердил сенат и его подписал президент США Джо Байден.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия властям Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.